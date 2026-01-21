Image: HANARE 防災できるインテリア。地震大国ニッポンでは、いつどこで大地震が起こるか分かりません。大きな揺れがあると食器が降ってきたり、棚が倒れたりという危険がありますが…防災頭巾は大人になると使いませんよね。畳んでしまえるヘルメットは存在しますが、まだまだマイナーかなぁ？ A4サイズにペッタンコ。ジャマにならない無印良品の防災ヘルメットいつもはソファーとしてHANA