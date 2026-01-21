正午前の名古屋市内は、青空が広がっています。けさ氷点下の冷え込みとなった名古屋は、この時間の気温も4.2℃と厳しい寒さが続いています。 【画像を見る】いつどこで雪が降る？名古屋などでも雪 “最強最長寒波”が襲来 最新の雪シミュレーション きょうの午後は平野部を中心に晴れ間が広がるでしょう。夜は岐阜県では広く雪の予想で、愛知県や三重県でも雪の降る所がありそうです。 【予想最高気温】名古屋や岐阜、津