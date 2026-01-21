今冬にチャンピオンシップ（イングランド２部）のブリストル・シティからハルへ電撃移籍した平河悠が、すぐさま結果を残した。現地１月20日に開催されたチャンピオンシップ第28節でハルはプレストンと対戦し、３−０で快勝した。この一戦で、19日に今季終了までの期限付き移籍が正式発表されたばかりの平河は、２点リードの48分から途中出場して早速デビューを果たす。するとそのわずか１分後、右サイドで縦に突破してピンポ