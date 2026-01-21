１月20日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準決勝が行なわれ、大岩剛監督が率いるU-23日本代表が韓国と対戦。36分にCKから小泉佳絃が押し込んだゴールを守り切り、１−０で接戦を制した。現地の気温は27度。選手たちが大量の汗をかくなか、前後半でそれぞれクーリングブレイクの時間が設けられた。その際、韓国側は給水に加え、装置を使って選手のユニホームに水を発射。斬新なスタイルで暑さ対策を行なった