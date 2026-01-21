JR東海の発表によりますと、1月21日（水）午前4時20分頃、東海道新幹線 静岡駅～掛川駅間のトンネル内に、コンクリート片が落下していることを点検していた作業員が発見しました。調査したところ、トンネル上部のコンクリートの一部であることが判明したということです。 【写真を見る】JR東海道新幹線 静岡駅～掛川駅間のトンネル内で重さ4.4kgのコンクリート片落下 コンクリート片が落下