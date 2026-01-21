２７日に公示される衆議院選挙に向けて、立候補者のポスターを貼る掲示板の設置が始まりました。 福山市では、市内１００８カ所に選挙ポスターの掲示板が設置される予定です。 去年の県知事選では１８日間で設置作業が行われましたが、短期決戦となる今回は５日間しかなく、１日当たりの設置数も通常の２倍程度に増やし対応するということです。 ■福山市選挙管理委員会 村上武志事務局長 「このポスター掲