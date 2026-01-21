静岡県伊豆の国市で自転車競技の佐藤水菜選手が1月15日、伊豆中央警察署の一日警察署長を務め、110番の適切な利用と自転車のヘルメット着用を呼びかけました。 【写真を見る】110番の適切な利用と自転車のヘルメット着用呼び掛け 自転車競技の佐藤水菜選手が一日警察署長＝静岡・伊豆の国市 一日署長を務めたのは、伊豆の国市に練習拠点を置く自転車競技の佐藤水菜選手で、110番の適切な利用などを呼びかけました。 県警により