21日、強い寒気の影響で冷え込みが強まり、けさ県内の多くの地点で氷点下の寒さとなりました。 けさの最低気温は神石高原町油木でマイナス５．８℃、東広島市でマイナス５．０℃など冷え込む朝となりました。 竹原市でマイナス０．９℃など県内３地点で今季最低となっています。 中区では１．１℃を観測し、雪がぱらつく時間帯もありました。 広島地方気象台によりますと、強い寒気の流れ込みの影響は週末まで続く見込みで、県