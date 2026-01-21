マツダの労働組合は、今年の春闘で月額１万９０００円の賃上げを求める方針を固めました。自動車メーカーマツダの労働組合は、ベースアップを含む賃金改善分と定期昇給分を合わせた月額１万９０００円の賃上げを求めます。満額回答の２０２５年より１０００円多く、現在のかたちで要求するようになった２０１９年以降で最も高くなっています。労働組合は「自動車産業が直面する崖を乗り越えるためには、人へ