上空に強い寒気が流れ込み県内は警報級の大雪となる見込みで交通の乱れに警戒が必要です。 上空に強い寒気が流れ込み大気の状態が非常に不安定となっている県内。午前11時現在の積雪は魚沼市守門で150cmなどとなっています。【街の人】「休み休み降ってもらえるとありがたい。一度に降ると大変」このあと21日夜から警報級の大雪となる所がある見込みで、予想される雪の量は22日朝までの24時間に中越の山沿いで最大80cm、さらにそ