世界ボクシング評議会の2025年最優秀選手「ファイター・オブ・ザ・イヤー」に選ばれた井上尚弥世界ボクシング評議会（WBC）は20日、2025年の最優秀選手「ファイター・オブ・ザ・イヤー」にスーパーバンタム級主要4団体統一王者の井上尚弥（大橋）を選出したと発表した。年間4試合を行い、圧倒的な強さと技術が評価され、2年ぶりの受賞となった。父の真吾氏は、最優秀トレーナーに選ばれた。（共同）