20日、キーウで、停電中にテント内で食事を配る男性（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は20日、ロシアの攻撃で首都キーウの市民100万人以上が停電の影響を受けていると述べた。4千棟を超える集合住宅で暖房が停止し「政府や自治体、国営企業の全ての関係者が復旧に向け、あらゆる力を結集させるべきだ」と訴えた。ウクライナに飛来するイラン製無人機シャヘドの迎撃が不十分だとして、空軍に不満