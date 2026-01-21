太陽フレアと呼ばれる太陽表面での爆発現象により、日本でも磁気嵐が観測されています。気象庁などは、GPSなどに影響が出るおそれがあると注意を呼びかけています。茨城県石岡市にある気象庁の地磁気観測所では20日午前4時すぎから、磁場が大きく乱れる「磁気嵐」の特徴が観測されています。情報通信研究機構によりますと、この地磁気の乱れは、19日に発生した太陽フレアによる影響とみられます。これにより、人体への影響はないも