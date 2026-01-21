米映画「告発の行方」（1988年）と「羊たちの沈黙」（1991年）で2度アカデミー主演女優賞を受賞しているジョディ・フォスター（63）が、子役として映画デビューした1972年公開のディズニー映画「ジョディ・フォスターのライオン物語」の撮影中にライオンに襲われて負傷したトラウマを赤裸々に語った。米W誌のインタビューでフォスターは、「8歳半か9歳の頃、ライオンに襲われました。ライオンのたてがみが目の前に迫ってくるのが見