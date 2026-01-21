声優の安元洋貴が２１日、都内でしゃぶ葉✕おたくのシリーズ「背徳至高のグルメフェア」メディア向け先行試食会に登場した。安元と登録者数５００万人超のＹｏｕＴｕｂｅｒ・リュウジが２人で初めてしゃぶ葉に行ったことがきっかけでコラボが実現。共同開発を行った「濃厚豚スープだし」は、豚肉から抽出した肉のうまみとチャーシューダレのようなかえししょうゆを背脂で包み込んだパンチのある味わい。安元は「初めて