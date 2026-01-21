◇大相撲初場所１１日目（２１日、東京・両国国技館）東序ノ口２枚目・阿龍（あーろん、中村）が４場所ぶりに復帰し、東１２枚目・森麗（大嶽）を寄り切った。高校時代はアメリカンフットボール部のラインメンで活躍し、卒業後に角界入り。自己最高位は幕下４０枚目の２３歳は昨年５月の夏場所の７番相撲で左膝を負傷。名古屋場所の不戦敗を含め、３場所連続で全休した。前十字靱帯（じんたい）断裂と半月板損傷で全治８か月と