阪神は２１日、巨人と相互展開しているプロジェクト「伝統の一戦〜ＴＨＥＣＬＡＳＳＩＣＳＥＲＩＥＳ〜」を今季も開催すると発表した。このイベントは今年で１０年目。イベントロゴを一新した。実施日は４月１４日からの３連戦（甲子園）と５月２２日からの３連戦（東京ドーム）。甲子園での３連戦では、試合開始２時間後まで入場者全員に「伝統の一戦タオル」をプレゼントする。昨季は阪神が巨人相手に１７勝８敗と大き