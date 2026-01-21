◆大相撲▽初場所１１日目（２１日、両国国技館）西三段目７２枚目・龍葉山（時津風）が、西三段目４４枚目・立王尚（立浪）を上手投げで破り、無傷の６連勝となった。「右四つに集中できて取れている。いつも通り稽古場でやっていることができている」と振り返った。先場所は１２日目から途中休場し、４勝２敗１休。休場した当日の朝、蜂窩（ほうか）織炎で発熱があったといい「４０度の熱が出て、８日間入院していた。体重