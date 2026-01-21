奄美市の写真家・浜田太さんが、先月出版した写真集を大和村へ送りました。 アマミノクロウサギをはじめとする、奄美の自然を40年以上撮影し続けている写真家の浜田太さん(72)です。 先月、自身の撮影の集大成として、写真集「Sanctuary」を出版しました。 大和村がアマミノクロウサギの主な観察場所となったことから、きのう20日、浜田さんから村へ、写真集が寄贈されました。 アマミノクロウサギの子育ての様子など、これま