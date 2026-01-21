21日あさの鹿児島県内は上空に寒気が流れ込み、冷え込みました。強い寒気の流れ込みは、土曜日まで続く見込みです。 21日あさの県内は上空に寒気が流れ込み寒い朝となりました。 最低気温が2度を下回った霧島市の小学校では児童が足早に登校する姿が見られました。 「寒すぎた。朝起きられなかった」 「いつもより寒くて、ネックウォーマーを持ってきた」 霧島温泉市場では観光客が蒸気で蒸した卵や饅頭を楽しん