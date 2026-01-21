J3・福島ユナイテッドFCに加入したサッカー元・日本代表三浦知良選手が19日御前崎市でキャンプインしました御前崎キャンプでは58歳の三浦知良選手も若手選手に交じり、積極的にボールを追いかけ充実した表情を見せていました。来月開幕する百年構想リーグはJ2・J3が同じグループで戦う特別大会となり、福島ユナイテッドはジュビロ磐田、藤枝MYFCと同じEASTーBグループに入ります。県勢との対