21日県内は強い寒気の影響で厳しい冷え込みとなりました。この寒さは22日以降もしばらく続く予報です。（御殿場市からリポート）「御殿場駅前です。気温計はー2度を示しています」21日の県内は、上空に強い寒気が流れ込んだ影響で各地で冷え込みました。そのうち午前7時ごろの御殿場駅では気温計が氷点下2℃を表示し、雪が舞うなか手袋やマフラーで防寒する人たちの姿が多くみられました。午前9時現在の各地の最