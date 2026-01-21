西蔵自治区ラサ市の宗角禄康公園で開かれた販売イベントの様子。（２０２５年１２月１０日撮影、ラサ＝新華社記者／晋美多吉）【新華社ラサ1月21日】中国西蔵自治区ラサ市でこのほど、第12期人民代表大会第6回会議が開かれ、同市の2025年の域内総生産（GDP）が初めて1千億元（1元＝約23円）を超えたと発表した。