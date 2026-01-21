トラック野郎研究家として書籍『トラック野郎50年目の爆走讃歌』を刊行した小川晋氏と、その盟友として「強行ロケ地調査」を敢行している「かわらのジョナサン」こと川原和彦氏。年令も同じなら、遅れてきた者として『トラック野郎』に注ぐ情熱もひけを取らない2人が、雑誌連載時の「爆走讃歌」から書籍刊行までの道のりを振り返る。『トラック野郎』マニアにもさまざまあれど、資料性を重視する物質主義の先鋭による対談第1回、