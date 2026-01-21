第66代横綱・若乃花の花田虎上さんが自身のブログで、2026年1月20日、55歳の誕生日を迎えたことを報告しました。「誕生会」と題した投稿で、娘の同級生も交えた夕食の様子を公開しています。【写真を見る】【花田虎上】55歳の誕生日を報告「妻と2人の娘からの手紙」に感激幸せ溢れる家族ショットにファン絶賛花田さんは、ゴルフの練習後に長女・百華さんの同級生も一緒に夕食に出かけ、寿司店で誕生日を祝ったことを明かしまし