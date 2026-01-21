『ポケットモンスター』初の屋外常設施設『ポケパーク カントー』（よみうりランド内で2月5日にオープン）の新情報が発表された。イーブイカフェでは、イーブイとイーブイの進化形が描かれたラテアートドリンクや、アイスバーなどが販売される。【画像】センス抜群な絵柄！イーブイ進化形のラテアート公開されたカフェメニュー販売されるのは「アイスバー ピカチュウパイナップル味」「アイスバー イーブイチョコレート