２１日午前８時過ぎ、東京メトロ日比谷線茅場町―八丁堀駅間を走行中の電車内で、乗客の女性が持っていたモバイルバッテリーから煙が出た。警視庁中央署によると、電車は八丁堀駅で停止し、駅員が消火器で消し止めた。けが人はなかった。同署幹部によると、女性は「タブレット端末を充電していたら、火が出た」と説明しているという。同署が詳しい状況を調べている。同線は一時運転を見合わせたが、約３０分後に再開した。約３