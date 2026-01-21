今シーズン最強で最長となる寒波が日本列島に襲来し、21日夜から25日にかけて雪が強まり災害級となる恐れがあります。高速道路では予防的通行止めが行われる可能性があり、交通障害や立ち往生に警戒が必要です。21日午前9時ごろの島根・松江市の映像では、風が強く、横殴りの雪が降る様子が確認できます。21日も強い冬型の気圧配置の影響で、日本海側では西日本でも本格的に雪が降っています。また21日夜、北陸では雪のピークを迎