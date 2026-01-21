世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。1月20日（火）に放送された同番組では、“正解を出すことが目的ではない会話”について永野、くるま（令和ロマン）、三谷紬アナウンサーが議論を交わした。【映像】「なんなんすか？さっきから」三谷アナにつっかかる永野番組では、「話をしていてなんでもすぐに調べる人にひっかかる」