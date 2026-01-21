【第17話】 1月21日公開 【拡大画像へ】 講談社は1月21日、zensori氏によるマンガ「108P!～1年後に絶対108Pする話～」第17話をヤンマガWebに公開した。 本作は、謎の老人から珍魂玉を継承してしまった汐留守が、1年後に107人の女性たちが持つ願いを叶えるために関係を持つことになるエロコメディ。 第17話では、オーディションに落ちてしまったえみりを励まそう