・ケミプロ化成が高市トレード再燃でＳ高人気、ペロブスカイト太陽電池普及に向けた国策の追い風に乗る ・デジプラはプラス転換、デジタルギフトでステーブルコイン「ＪＰＹＣ」が受け取り可能に ・ＪＸ金属が反発、ラピダスへの５０億円出資を検討と報じられる ・キオクシアＨＤが未踏の１万６０００円台突入、米サンディスク急騰に追随 ・ヘリオスが急反騰、ＡＲＤＳ治療薬のグローバル第３相試験の治験計