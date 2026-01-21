日銀は２１日、国債買いオペを実施。応札倍率は「残存期間１年超３年以下」が３．０３倍、「同３年超５年以下」が２．１１倍、「同５年超１０年以下」が１．４４倍、「同２５年超」が３．１０倍となった。 出所：MINKABU PRESS