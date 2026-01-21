うるるが反発している。２０日の取引終了後に発表した、サブスクリプションビジネスで毎月繰り返し発生する安定的な収益を示すＭＲＲ（月次経常収益）が、２５年１２月は前年同月比１３．９％増となり、２ケタ増ペースが継続していることが好感されている。 出所：MINKABU PRESS