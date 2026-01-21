シカゴ・ブルズ vs ロサンゼルス・クリッパーズ日付：2026年1月21日（水）開催地：ユナイテッド・センター（Chicago）最終スコア：シカゴ・ブルズ 138 - 110 ロサンゼルス・クリッパーズ NBAのシカゴ・ブルズ対ロサンゼルス・クリッパーズがユナイテッド・センター（Chicago）で行われた。 第1クォーターはロサンゼルス・クリッパーズがリードし25-30で終了する。