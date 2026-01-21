『ミラノ・コルティナ2026オリンピック™』が2月6日に開幕！ 金メダリスト郄木菜那×超豪華アスリートが冬季オリンピック競技のルール＆楽しみ方を分かりやすく伝えるTVerオリジナルコンテンツ！はじめて競技を見るための基本ルールから、戦略＆テクニックまで！これを見ればオリンピックを100倍楽しめる！！「郄木菜那のミラノ・コルティナオリンピック 競技のミカタ」TVerオリンピック特設サイトで今日から配信