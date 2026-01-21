2月6日の風呂の日にあわせて「ボンタン湯」を行う公衆浴場の組合が塩田知事を表敬しイベントをPRしました。阿久根市の特産「ボンタン」を持って塩田知事を表敬訪問したのは、県公衆浴場業生活衛生同業組合の福丸敬朗理事長など6人です。公衆浴場の組合がボンタンを湯船に浮かべる「ボンタン湯」を企画して今年で10年目。阿久根市のボンタン農家の協力で全国各地に広まりました。（阿久根市のボンタン農家・盛永宏史さん）「今