霜降り明星せいやが“お笑い界で最もモテる男女”をそれぞれ明かした。【映像】モテ男女だらけの恋リアに衝撃を受けるせいやの様子2月11日（水）夜10時より配信スタートの「ラブパワーキングダム2」はモテることを自認し、実際に“爆モテ”人生を送っている美男美女16名が、ハイクラスな恋の駆け引きを行い、No.1“モテ男＆モテ女”を決定する番組。第1弾の舞台はトルコだったが、今作はマルタ共和国でハイレベルな恋の駆け引