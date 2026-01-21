阪神は21日、阪神と巨人両球団で相互展開しているプロジェクト「伝統の一戦〜THECLASSICSERIES〜」を26年シーズンも開催すると発表した。16年からスタートし、今年で10年目を迎える同プロジェクト。次の100周年までの10年で新たな歴史を刻む初年度として、イベントロゴを一新した。併せて、4月14日〜16日の阪神―巨人3連戦（甲子園）で試合開始2時間後までに入場した観客に「伝統の一戦タオル」をプレゼントすることも