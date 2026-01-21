気象庁は、全国の気象台が都道府県や市町村などと協力して防災に取り組む連携の強化方針をまとめた報告書を発表しました。気象庁は近年、自然災害が頻発化、激甚化してきたことを受け、災害時に住民に情報を伝える自治体などとさらに連携を強化するための方針などを決める検討会を行ってきました。報告書は20日まとめられ、長官に提出されました。報告書を受けて気象庁は、災害が起きる前に自治体や鉄道事業者などに向けて行う情報