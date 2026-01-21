トンボコープが、新曲「HAPPY」を本日配信リリースした。本楽曲は、トラップ調のビートにシンセベースや鍵盤を取り入れており、幸せや愛を簡単には信じきれない夜の感情を描いた作品に仕上がっているという。リリース前日には、トンボコープ公式Xアカウントから「#HAPPYに飢えた僕たちは」とポストされ、ハッシュタグを遡ると「HAPPY」の制作過程が見れる隠しアカウントの存在が明らかとなったので、ぜひこちらもチェックしてほし