ENVii GABRIELLAが、配信シングル「Pure Frigidity」を本日リリースした。「Pure Frigidity」は、「純粋な静寂」「原初の無」をコンセプトに制作された楽曲だという。作品のテーマとなっているのは、悪意や敵意ではなく、現代社会に潜む“無関心”という情景。人々であふれる街を歩きながらも、ふと真っ白な氷原を一人で歩いているような錯覚に陥る瞬間や、自分の人生が他者に与える影響にも気づかずに生きる人間模様を描写し、“