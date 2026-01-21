なとりが、2ndアルバム『深海』を本日リリースした。本作は、2023年発表の1stアルバム『劇場』以来、約2年ぶりとなるフルアルバム作品である。アルバムには、SNSを中心にバイラルした楽曲「プロポーズ」をはじめ、現在放送中のTVアニメ『【推しの子】』第3期エンディングテーマ「セレナーデ」、TVアニメ『WIND BREAKER』第1期オープニングテーマ「絶対零度」他、新録の10曲を含む全18曲を収録。『深海』は完全生産限定盤の1形態の