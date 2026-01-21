【モデルプレス＝2026/01/21】女優の桃井かおりが1月21日、自身のInstagramを更新。夫が作った目玉焼きを中心とした朝食を公開した。【写真】74歳ベテラン女優「焼き加減が完璧」夫が作った目玉焼き朝食◆桃井かおり、夫が作った「見事な目玉焼き」朝食を披露桃井は「旦那作品見事な目玉焼き！」「仕上にお水ドバドバ入れて、一風呂浴びた目玉焼きはまた格別」と記し、夫が焼いた美しい目玉焼き2つにソーセージが4本添えられた皿を