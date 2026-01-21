w/ LOVE PSYCHEDELICOGLIM SPANKYが1月17日、東京・Zepp DiverCity Tokyoにて＜All the Greatest Buddies Tour 2025-2026＞の東京公演を開催した。同公演は対バンを迎えて全国4ヶ所を回ったツアーのファイナルとなるもの。そのオフィシャルレポートをお届けしたい。東京・下北沢はサニーデイ・サービス、大阪はドレスコーズ、名古屋はOKAMOTO’S、そして今回はLOVE PSYCHEDELICOが出演した。w/ サニーデイ・サービスw/ ドレスコー