田中麗奈が主演し、森崎ウィンが共演する映画『黄金泥棒』より、新規場面写真19点が一挙解禁された。【写真】田中麗奈、森崎ウィンら個性豊かなキャラが勢ぞろい！『黄金泥棒』新場面写真ギャラリー本作は、人生に退屈していた主婦が“金（きん）”に魅せられ、“100億円の秀吉の金（きん）茶わん”を盗み出すクライム・コメディー。監督・脚本は萱野孝幸。実話から着想を得て執筆された完全オリジナル作品だ。平凡で味気な