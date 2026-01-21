巨人は２１日、阪神と相互展開しているプロジェクト「伝統の一戦〜ＴＨＥＣＬＡＳＳＩＣＳＥＲＩＥＳ〜」を開催すると発表した。１６年から行っており、今年で１０回目。対象試合は４月１４〜１６日の甲子園での３連戦と５月２２〜２４日の東京ドームでの３連戦で、計６試合となる。「伝統の一戦」が始まってから今年で９０年目。１００周年までの１０年で新たな歴史を刻む初年度として「伝統の一戦〜ＴＨＥＣＬＡＳＳＩ