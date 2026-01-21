メッツは２０日（日本時間２１日）、ブルージェイズからＦＡになっていたボー・ビシェット内野手（２７）と正式に３年契約を交わしたと発表した。ＦＡ市場の目玉野手として注目されていた。複数の米メディアによると、総額１億２６００万ドル（約１９９億円）の３年契約。１年目、２年目に契約破棄出来るオプトアウト条項があり、またトレード拒否条項もついているとしている。年平均４２００万ドルはＭＬＢ史上６位タイの高額