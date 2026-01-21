テレビ番組で結婚を電撃発表したタレントが、幸せいっぱいのドレス姿を見せた。２１日までにインスタグラムで「カラードレスのオレンジ」と写真を公開したのは、フリーアナウンサー・加藤綾子のモノマネで知られる、お笑いタレントの餅田コシヒカリ。１３日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演し、一般男性と結婚したことを告白した。ドレスは「ウエストにブラウンのリボンがアクセントにな