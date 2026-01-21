女優の齋藤飛鳥（27歳）が、1月20日に放送されたラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX」（ニッポン放送）に出演。すみっこが好きで、理想は「後ろと前に壁、横にもね。もう片方の横は空いていて。それぐらいの状況が1番好き」と語った。映画「クスノキの番人」で高橋文哉と共演している齋藤飛鳥と宮世琉弥が、番組のゲストとして登場。映画にちなみ、それぞれ「○○の番人」としてトークをすることになり、齋藤は「私、齋