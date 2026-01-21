世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）が２０日（日本時間２１日）、２０２５年の年間各賞を発表。男子最優秀選手賞に、世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（３２）＝大橋＝が選出された。２３年以来２年ぶり３度目の受賞となる。同賞の候補者には井上のほか、前ＷＢＣ＆ＩＢＦ世界バンタム級統一王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝、３階級での４団体統一を達成し昨年１２月に現役引退を表明したテレンス・クロフォード